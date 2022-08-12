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2 часа назад

Зампред ЦБ прокомментировал сообщения о дефляции в России

Российская Газета

Вести речь о дефляции в России сейчас является не очень корректным. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

По его словам, главным является оценка устойчивых составляющих в динамике цен, а не общий уровень изменения цен в отдельно взятый месяц.

“В связи с этим мы по-прежнему считаем, что говорить о дефляции по отрицательному изменению индекса цен в один или даже два месяца - это не очень корректно", - пояснил Заботкин.

Вмест с тем он подчеркнул, что ЦБ обращает пристальное внимание на месячные данные, поскольку это дает дополнительную информацию об уровне инфляционного давления в экономике.

Также Алексей Заботкин добавил, что быстрое снижение текущих темпов роста цен и инфляционных ожиданий позволило столь же быстро вернуть ключевую ставку к уровням начала года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил опасения из-за затянувшейся дефляции в России. Однако, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, снижение цен всего лишь обусловлено коррекцией после резкого роста инфляции в конце февраля и не является признаком дефляционной спирали.

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