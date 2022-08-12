Запад потребовал от Индии отказаться от российского газа

Западные страны требуют, чтобы Индия отказалась от российских нефти и газа. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на статью агентства Reuters.

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Отмечается, что это связано с тем, что Индия обогнала Китай по объёму закупок российской нефти. Более того, власти Индии заявили, что в ближайшие два месяца торговля с Россией только возрастёт.

«Индия заявила, что на нее не оказывалось давления со стороны западных стран в связи с закупками энергоносителей в России. Индийские компании наращивают импорт нефти и угля из страны, которую некоторые правительства избегают из-за спецоперации на Украине», – говорится в статье.