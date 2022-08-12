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47 минут назад

Россия нашла ещё одну страну-спасительницу от санкций

Свободная пресса

Товарооборот между РФ и Бразилии с начала текущего года вырос уже вдвое.

Россия нашла ещё одну страну-спасительницу от санкций
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание «Акценты», такие данные приводит бразильский Секретариат внешней торговли (SecEx).

При этом в рейтинге торговых партнёров Бразилии Россия с начала года поднялась с 12 до 5-е место. Впереди – только КНР, США, ФРГ и Аргентина.

Напомним, президент Бразилии Жоир Болсонару игнорирует антироссийские санкции, объясняя это сохранением сбалансированной позиции своей страны.

Известно, что Бразилия намерена стать крупнейшим производителем продуктов питания в мире, а без нашей страны добиться этой цели нереально. Ведь Бразилия все активнее закупает у РФ жизненно важные для АПК товары – удобрения и дизтопливо.

При этом на долю нашей уже страны сейчас приходится более 20% импорта удобрений в Бразилию и почти 8% импорта нефтепродуктов.

Однако конкурировать на бразильском рынке удобрений нам приходится с КНР и Канадой. А вот существенно увеличить долю топливного рынка пока сложно, так как около 60% нефтепродуктов Бразилия закупает в США.

России же покупает у Бразилии в основном продукты питания – это кофе, арахис, сахар и соя. Правда, из-за сложностей с логистикой даже бразильскому кофе добраться до российских прилавков сейчас очень сложно.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», Турция стала крупнейшим хабом для параллельного импорта товаров в Россию.

При этом такой импорт не нарушает западные санкции — продукцию как правило завозят в Россию через местные фирмы.

Причём создают фирмы наши бизнесмены, покупающие недвижимость в Турции и получающие там гражданство. После чего эти фирмы поставляют в РФ продукцию, как правило, из азиатских или европейских стран.

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