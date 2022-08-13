Увеличение поставок российского газа в Венгрию объяснили

Аналитик Владимир Демидов рассказал в интервью «Вечерней Москве» об энергетической политике Будапешта. Он пояснил, что власти Венгрии желают не только качественно подготовиться к зимнему периоду, но и поставлять газ в соседние страны.

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Отмечается, что 13 августа «Газпром» заявил об увеличении поставок голубого топлива Будапешту по трубопроводу «Турецкий поток».

Демидов уточнил, что договоренности об увеличении поставок по газопроводу были достигнуты во время недавнего визита венгерской делегации в Москву. Говорилось об 700 млн кубометров, но с высокой долей вероятности Венгрия «закачает существенно больше и сделает большой запас на зиму и на следующий год».

По его мнению, на такие меры правительство страны пошло из-за сложной геополитической обстановки в мире. Венгрия и Турция могут стать хабами, через которые пойдет газ из России. Соответственно, Будапешт будут стремиться закачать столько газа, чтобы хватило и для своих нужд, и для поставок в соседние государства.