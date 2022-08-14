Какие продукты подорожают осенью

В сентябре и октябре Россия не останется в стороне от большинства стран мира, где традиционно повысятся цены на ряд продовольственных товаров, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрия Завьялова.

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По его словам, в сентябре, как правило, дорожают молочная продукция, куриные яйца, колбасные изделия, овощи — даже если наступает время их сбора. Эксперт сослался на сравнение индекса цен. Кроме того, незначительно дорожает рыбопродукты и свинина, однако основной рост приходится на конец года. Для мяса птицы лето — период самых низких цен, затем начинается сезонный рост.

Самый низкий период цен для фруктов — август. Затем происходит плавный рост в сентябре и далее их стоимость не меняется до конца года. Завьялов напомнил, что в качестве ценового показателя иногда приводят цены на хлебобулочные изделия и соотносят их с урожаем, однако «зерновая» составляющая в этой продукции не настолько велика. Так, в батоне всё сырье вместе составляет от 35 до 40% — это мука, вода, сахар, дрожжи, масло и т.п.