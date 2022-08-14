Россиянам рассказали о возможном падении курса рубля осенью

Старший риск-менеджер компании «Алго Капитал» Виталий Манжос спрогнозировал падение курса рубля по отношению к доллару осенью. О своих предположениях он рассказал агентству «Прайм».

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По мнению Манжоса, это может произойти по нескольким причинам, в частности, из-за снижения цен на нефть и введения нового бюджетного правила.

«Однако увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ России было бы неверно», — отметил он, пояснив, что данная закономерность работает при свободном доступе иностранных инвесторов на российский финансовый рынок, а также при возможности вывода средств без риска заморозки активов.

На данный момент этого не происходит, добавил эксперт.

Манжос подчеркнул, что сейчас практически невозможно предсказать динамику курса российской валюты. По его словам, помочь ему могли бы высокие мировые цены на углеводородное сырье и сохранение среднесрочного спада объемов импорта иностранных товаров. Риск-менеджер рассказал, что, исходя из технической картины, в ближайшие несколько недель доллар будет стоит 55-68 рублей.

«Поводом для выхода из указанного коридора способны стать очень важные экономические или внешнеполитические новости», — заключил эксперт.