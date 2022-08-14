Рост цен поставил британцев в тупик

В Великобритании из-за роста цен и кризиса гражданам страны приходится арендовать бытовую технику и другие вещи, как это делали в 70-х годах прошлого века, сообщает Daily Mail.
Как заявили в одной из крупнейших компаний по сдаче в прокат бытовой техники Hughes Rental, британские семьи за последние несколько лет стали обращаться в организацию на 20% чаще. По словам консультанта по продажам Кэмерона Хендерсона, аренда переживает ренессанс, а рынок привлекает все больше людей, которые хотят иметь доступ к новейшим товарам, но при этом отказаться от расходов и не переживать, если что-то пойдет не так.
«Мы просто заменяем товар, если это происходит», — заявил он.
Чаще всего британцы берут в аренду телевизоры, игровые компьютерные приставки, ноутбуки и стиральные машины. При этом, по данным издания, спрос на аренду техники привел к «эффекту домино». Так, в последнее время жители страны стали чаще проявлять интерес к прокату мебели и одежды. Так компания Instant Home, предлагающая широкий выбор различных предметов в аренду, заявила, что спрос на ее услуги вырос на 70%.