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1 час назад

Рост цен поставил британцев в тупик

Елена Прошина

В Великобритании из-за роста цен и кризиса гражданам страны приходится арендовать бытовую технику и другие вещи, как это делали в 70-х годах прошлого века, сообщает Daily Mail.

Рост цен поставил британцев в тупик
Фото: REUTERSREUTERS

Как заявили в одной из крупнейших компаний по сдаче в прокат бытовой техники Hughes Rental, британские семьи за последние несколько лет стали обращаться в организацию на 20% чаще. По словам консультанта по продажам Кэмерона Хендерсона, аренда переживает ренессанс, а рынок привлекает все больше людей, которые хотят иметь доступ к новейшим товарам, но при этом отказаться от расходов и не переживать, если что-то пойдет не так.

«Мы просто заменяем товар, если это происходит», — заявил он.

Чаще всего британцы берут в аренду телевизоры, игровые компьютерные приставки, ноутбуки и стиральные машины. При этом, по данным издания, спрос на аренду техники привел к «эффекту домино». Так, в последнее время жители страны стали чаще проявлять интерес к прокату мебели и одежды. Так компания Instant Home, предлагающая широкий выбор различных предметов в аренду, заявила, что спрос на ее услуги вырос на 70%.

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