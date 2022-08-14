Рост цен поставил британцев в тупик

Как заявили в одной из крупнейших компаний по сдаче в прокат бытовой техники Hughes Rental, британские семьи за последние несколько лет стали обращаться в организацию на 20% чаще. По словам консультанта по продажам Кэмерона Хендерсона, аренда переживает ренессанс, а рынок привлекает все больше людей, которые хотят иметь доступ к новейшим товарам, но при этом отказаться от расходов и не переживать, если что-то пойдет не так.