В России призвали поднять МРОТ

Показатель безработицы в России снизился до допандемийного уровня, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что одновременно с решением вопроса трудоустройства россиян, надо заниматься и темой размера зарплат. Так, в разговоре с «Лентой.ру» политик призвал поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

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Ситуация с безработицей

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Глава профильного комитета Госдумы сообщил, что в настоящий момент показатель безработицы в России упал до допандемийного уровня. «Был меньше миллиона до пандемии, сейчас так же. Во время пандемии пиковые значения были порядка четырех миллионов», — подчеркнул политик.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков также спрогнозировал уровень безработицы в России по итогам 2022 года. По его словам, покаталеь будет сопоставим с уровнем 2021 года.

Таких результатов удалось добиться благодаря вовремя принятым дополнительным мерам, выделению средств и активации работы центров занятости, считает Нилов. «Также появилась возможность дистанционно регистрироваться в качестве нуждающегося в работе, то есть получать пособие по безработице. Для отдельных категорий пособия повысили. Это свою роль конечно сыграло», — отметил Нилов.

Как бороться с безработицей

Депутат отметил, что в некоторых сферах вакансии остаются незанятыми долгое время. Причин для этого несколько, объяснил он. В частности, россияне не хотят работать за маленькую заработную плату или их квалификация не соответствует обязанностям, предлагаемой должности.

Также глава профильного комитета Госдумы предложил вплотную заняться улучшением условий работы вахтовиков. «Необходимо обеспечить работу вахтовым методом. Например, в Москве есть потребность в специалистах в сферах строительства и ЖКХ, а Калужская, Курская, Орловская, Липецкая и другие области готовы предоставить под эти нужны специалистов. Главное обеспечить людей жильем. При правильной организации можно обеспечить работой наших граждан», — заключил политик.