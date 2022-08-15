Афганистан захотел закупить около миллиона баррелей российской нефти, рассказал РИА Новости министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около одного миллиона [баррелей], если [Россия] сможет отправлять больше, то это не проблема», — сказал Азизи.

Ранее о намерениях Кабула обсудить с Москвой поставки нефти, зерна и подсолнечного масла рассказал российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Делегация контролирующего Афганистан террористического и запрещенного в России движения «Талибан» находится в Москве с деловыми переговорами.

В марте США отказались от закупок российской нефти в рамках санкций в отношении Москвы за спецоперацию на Украине. В июне аналогичный запрет ввел Евросоюз, сделав исключение для поставок по трубопроводу «Дружба».