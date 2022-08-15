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19 минут назад

Bloomberg: риск рецессии в еврозоне достиг максимального уровня

Лера Букина

Риск экономического спада в еврозоне достиг

Bloomberg: риск рецессии в еврозоне достиг максимального уровня
Фото: ReutersReuters

самого высокого уровня с ноября 2020 года. Об этом сообщили эксперты, опрошенные Bloomberg.

Они указали на увеличение вероятности падения производства в течение двух кварталов подряд до 60% с 45% в предыдущем опросе и с 20% начала спецоперации на украинской территории.

По мнению специалистов, ФРГ ожидает стагнация уже в этом квартале. Отмечается, что Германия является крупнейшей экономикой блока и одной из самых подверженных сокращению поставок российского природного газа.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Лу Сюэ сообщил, что политика властей США во время конфликта вокруг Украины превратила Европу в жертву сложившейся геополитической ситуации и поставила под вопрос единство западных стран.

В июле обозреватель Global Times Ся Вэньсинь заявил, что Европейский союз оказался расколотым в связи с санкциями против российской нефтегазовой отрасли.

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