Риск экономического спада в еврозоне достиг

Фото: Reuters Reuters

самого высокого уровня с ноября 2020 года. Об этом сообщили эксперты, опрошенные Bloomberg.

Они указали на увеличение вероятности падения производства в течение двух кварталов подряд до 60% с 45% в предыдущем опросе и с 20% начала спецоперации на украинской территории.

По мнению специалистов, ФРГ ожидает стагнация уже в этом квартале. Отмечается, что Германия является крупнейшей экономикой блока и одной из самых подверженных сокращению поставок российского природного газа.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Лу Сюэ сообщил, что политика властей США во время конфликта вокруг Украины превратила Европу в жертву сложившейся геополитической ситуации и поставила под вопрос единство западных стран.