Риски спада экономики Европе назвали рекордно высокими

Экономика еврозоны с большой вероятностью столкнется с рецессией, считают 60 процентов опрошенных Bloomberg экспертов. Их число увеличилось с 45 процентов в прошлом опросе и с 20-и после начала российской спецоперации на Украине.

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Так, риски экономического спада в Европе достигли рекордно высоких с ноября 2020 года значений. Застой производства уже в этом квартале может коснуться крупнейшей экономики Европы — Германии. Причиной усугубления ситуации агентство называет дефицит энергоресурсов, в том числе вызванный сокращением поставок газа из России. Нехватка топлива может еще больше разогнать инфляцию в регионе.

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Компании и домохозяйства в еврозоне столкнулись с серьезными проблемами из-за беспрецедентного роста цен и «энергетических угроз России». Кроме того, кризис в регионе обострился на фоне аномальной жары, которая этим летом привела к падению уровня воды в реках Европы. Обмеление водных артерий негативно скажется на поставках, а также на работе атомных электростанций (АЭС).

Эксперты ожидают, что годовой рост цен в еврозоне в среднем составит почти 8 процентов в 2022 году. Соответствующий уровень примерно в четыре раза выше прогноза Европейского центрального банка (ЕЦБ). В 2023 году инфляция может достигнуть 4 процентов, а к 2024 году она замедлится до целевого показателя в 2 процента.

Опираясь на прогнозы, экономисты отмечают, что для сдерживания роста цен ЕЦБ вероятно поднимет ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта в сентябре. К концу этого года депозитная ставка может составить 1 процент, а в марте следующего года аналитики ожидают ее повышение на четверть процентного пункта. Ранее в условиях максимального за несколько десятилетий роста цен в Европе регулятор уже повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5 процента годовых с нулевого уровня. Это произошло впервые с 2011 года.