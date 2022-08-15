Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
51 минуту назад

Цены на газ в Европе рекордно взлетели

Илья Родин

В Европе снова поднялась цена на газ

Стоимость газа в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE превысила $2400 за тыс. кубометров. Цена выросла на 10%. Об этом пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что такое резкое повышение наблюдается впервые с 8 марта 2022 года. Сохранение высоких цен на топливо на протяжении нескольких месяцев подряд зафиксировано впервые с 1996 года.

Динамика фьючерсных сентябрьских контрактов колеблется в диапазоне от $2181,2 (+0,4%) до $2407,6 (+10,8%).

По данным агентства, в 2021 году на европейском газовом рынке наблюдался коллапс. Эксперты объясняли его повышением спроса на голубое топливо в азиатских странах, сравнительно небольшим предложением со стороны основных поставщиков и другими экономическими и техническими факторами.

В этом году ситуация с энергоносителями также непростая. После начала спецоперации резко упали поставки в Европу российского газа. Они значительно сократились по ведущему через Украину газопроводу, а также по «Северному потоку», прекращены по «Ямал-Европе».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители