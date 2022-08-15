Цены на газ в Европе рекордно взлетели

В Европе снова поднялась цена на газ

Стоимость газа в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE превысила $2400 за тыс. кубометров. Цена выросла на 10%. Об этом пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что такое резкое повышение наблюдается впервые с 8 марта 2022 года. Сохранение высоких цен на топливо на протяжении нескольких месяцев подряд зафиксировано впервые с 1996 года.

Динамика фьючерсных сентябрьских контрактов колеблется в диапазоне от $2181,2 (+0,4%) до $2407,6 (+10,8%).

По данным агентства, в 2021 году на европейском газовом рынке наблюдался коллапс. Эксперты объясняли его повышением спроса на голубое топливо в азиатских странах, сравнительно небольшим предложением со стороны основных поставщиков и другими экономическими и техническими факторами.