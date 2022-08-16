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18 минут назад

СМИ раскрыли смысл "ультиматума Путина" в отношении доллара

Елена Прошина

Из-за действий американских властей, в том числе заморозки активов России и неверной денежно-кредитной политики, все больше стран отказываются от доллара США как единицы расчетов, сообщает Global Times.

СМИ объяснили смысл "ультиматума Путина" в отношении доллара
Фото: ТАССТАСС

За последние десятилетия мир стал свидетелем того, как многие экономики, включая Мексику, Аргентину, Таиланд, Южную Корею, Грецию, Турцию и Шри-Ланку, столкнулись с серьезными экономическими проблемами из-за долларовоцентричной глобальной финансовой системы.

В последние годы, в связи с усилением использования доллара в качестве оружия и склонностью американских властей использовать свою национальную валюту для санкций в отношении «непослушных» стран, многие государства начали экспериментировать с торговлей своими национальными валютами, а также использовать другие платежные системы и расчетные системы взамен SWIFT, пишет китайское издание.

Россия полна решимости начать контрнаступление против санкций Запада и ориентированной на доллар мировой финансовой системы. Возмущенная беспрецедентными западными финансово-экономическими ограничениями Москва призвала все «недружественные страны» оплачивать закупки топлива в рублях. Смелый и новаторский шаг РФ по стабилизации собственной валюты в трудные времена побудил другие правительства последовать ее примеру.

Теперь страны БРИКС стремятся обсудить углубление торговли в своих собственных валютах. Например, была предложена инициатива, нацеленная на использование соответствующих национальных валют стран, входящих в объединение — рубля (Россия), рупии (Индия), рэнда (ЮАР), реала (Бразилия) и юаня (Китай) — для оказания помощи в расчетах между собой.

Таким образом, беспрецедентные западные санкции, наложенные на Россию, включая ограничения в отношении ее центрального банка, теперь все больше угрожают ослабить господство доллара США и могут привести к еще большей фрагментации международной валютной системы.

Экономика,Владимир Путин,БРИКС,
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