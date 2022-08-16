СМИ объяснили смысл "ультиматума Путина" в отношении доллара

Из-за действий американских властей, в том числе заморозки активов России и неверной денежно-кредитной политики, все больше стран отказываются от доллара США как единицы расчетов, сообщает Global Times.
За последние десятилетия мир стал свидетелем того, как многие экономики, включая Мексику, Аргентину, Таиланд, Южную Корею, Грецию, Турцию и Шри-Ланку, столкнулись с серьезными экономическими проблемами из-за долларовоцентричной глобальной финансовой системы.
В последние годы, в связи с усилением использования доллара в качестве оружия и склонностью американских властей использовать свою национальную валюту для санкций в отношении «непослушных» стран, многие государства начали экспериментировать с торговлей своими национальными валютами, а также использовать другие платежные системы и расчетные системы взамен SWIFT, пишет китайское издание.
Россия полна решимости начать контрнаступление против санкций Запада и ориентированной на доллар мировой финансовой системы. Возмущенная беспрецедентными западными финансово-экономическими ограничениями Москва призвала все «недружественные страны» оплачивать закупки топлива в рублях. Смелый и новаторский шаг РФ по стабилизации собственной валюты в трудные времена побудил другие правительства последовать ее примеру.
Теперь страны БРИКС стремятся обсудить углубление торговли в своих собственных валютах. Например, была предложена инициатива, нацеленная на использование соответствующих национальных валют стран, входящих в объединение — рубля (Россия), рупии (Индия), рэнда (ЮАР), реала (Бразилия) и юаня (Китай) — для оказания помощи в расчетах между собой.
Таким образом, беспрецедентные западные санкции, наложенные на Россию, включая ограничения в отношении ее центрального банка, теперь все больше угрожают ослабить господство доллара США и могут привести к еще большей фрагментации международной валютной системы.