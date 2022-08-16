Экономика Китая не оправдала ожиданий

Показатели экономики Китая, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, не оправдали ожиданий аналитиков, пишет CNBC. В частности, намного ниже прогнозов выросли результаты розничных продаж.

По данным китайских властей, розничные продажи по итогам июля выросли на 2,7 процента при прежнем прогнозе в пять процентов и июньского показателя в 3,1 процента.

Лидером роста в категории розничных продаж стали ювелирные изделия из золота и серебра (22,1 процента), а также автомобили (9,7 процента). Онлайн-продажи физических товаров выросли в июле на 10 процентов.

Вместе с тем, снижение зафиксировано в переживающем тяжелый кризис строительном секторе, а также в продажах мебели и продуктов питания.