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1 час назад

Россия собралась поставлять овощи в Европу

Ura.Ruиещё 1

Россия скоро начнет поставлять овощи в Европу, потому что европейская продукция неконкурентоспособна там. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Россия собралась поставлять овощи в Европу
Фото: ТАССТАСС

«Изменения такие, что мы скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными», — сказал Данкверт в интервью РБК.

По его словам, местная европейская продукция неконкурентоспособна, даже исходя из цен на газ. Он отметил, что в РФ овощеводство интенсивно развивается. Данкверт заявил, что Россия поставляла овощи в Европу до транспортных ограничений.

«Между прочим, до тех пор, пока не было транспортных ограничений, мы уже поставляли в Европу огурцы, просто никто не знает об этом», — высказался он.

Так глава Россельхознадзора ответил на вопрос, пустят ли российских поставщиков на рынки Европы.

Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Ранее СМИ писали о риске начала продовольственного голода в Европе из-за санкционной политики Запада. Bloomberg заявлял, что сельскохозяйственный сектор сильно пострадал от повышения цен на энергоносители. Пожилые британцы будут экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги, цены на которых поднялись из-за ограничений после РФ, сообщало издание Daily Mail.

Экономика,Сергей Данкверт,Россельхознадзор,ЕС,
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