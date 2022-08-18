Россия собралась поставлять овощи в Европу

Россия скоро начнет поставлять овощи в Европу, потому что европейская продукция неконкурентоспособна там. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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«Изменения такие, что мы скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными», — сказал Данкверт в интервью РБК.

По его словам, местная европейская продукция неконкурентоспособна, даже исходя из цен на газ. Он отметил, что в РФ овощеводство интенсивно развивается. Данкверт заявил, что Россия поставляла овощи в Европу до транспортных ограничений.

«Между прочим, до тех пор, пока не было транспортных ограничений, мы уже поставляли в Европу огурцы, просто никто не знает об этом», — высказался он.

Так глава Россельхознадзора ответил на вопрос, пустят ли российских поставщиков на рынки Европы.