Лидирующие регионы России резко нарастили доходы

Российское регионы, лидирующие по абсолютному уровню бюджетных доходов, в первом полугодии 2022 года резко нарастили поступления — на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на подсчеты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Фото: Julia Zyablova / Unsplash Julia Zyablova / Unsplash

Речь идет о десяти субъектах и росте показателя с 3,44 триллиона до 4,37 триллиона рублей. На указанные регионы пришлась почти половина суммарных доходов консолидированных бюджетов российских регионов (вместе с муниципальными образованиями). Наиболее заметен прирост в Санкт-Петербурге (72 процента), Ямало-Ненецком автономном округе (на 65 процентов), а также Якутии (на 40 процентов). В Москве и области доходы возросли на 18 и 16 процентов соответственно.

Общие доходы консолидированных бюджетов регионов страны показывают номинальный рост примерно на четверть. Управляющий директор НКР Александр Проклов связал данные с постковидным восстановлением экономической активности в период до конца первого квартала и высокими ценами на энергоносители.

Наиболее заметный вклад внес налог на прибыль, серьезно возросший в нескольких субъектах благодаря росту цен на газ и отчасти на нефть и уголь, отметил Проклов. Так, в Санкт-Петербурге поступления по налогу на прибыль увеличились почти в три раза (на 189 процентов): налоги в городе платят «Газпром» и его нефтяная структура «Газпром нефть».