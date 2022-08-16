«На молекуле не написано»: на Украине отказались считать газ российским

«Все эти сплетни о том, что молекулы, которые мы получаем, и есть российский газ, - это манипуляции. Потому что на молекуле не написано, это российский газ или газ, который мы получаем из собственных месторождений, или газ, который мы покупаем у Норвегии или в Европе», - заявила Зеркаль.