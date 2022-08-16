«На молекуле не написано»: на Украине отказались считать газ российским

Советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что Украина не потребляет российский газ с 2015 года, и призвала не называть поступающий из ЕС газ российским. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».
«Все эти сплетни о том, что молекулы, которые мы получаем, и есть российский газ, - это манипуляции. Потому что на молекуле не написано, это российский газ или газ, который мы получаем из собственных месторождений, или газ, который мы покупаем у Норвегии или в Европе», - заявила Зеркаль.
Она подчеркнула, что Украина потребляет газ, «который не является российским», и не покупает его у РФ.
«Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года.
В 2019 году компании подписали пятилетний договор о транзите газа в Европу. Его действие истекает в декабре 2024 года. По контракту «Газпром» прокачает через украинские мощности минимум 225 миллиардов кубометров газа, из них 65 миллиардов - в 2020 году, по 40 миллиардов - в последующие годы.