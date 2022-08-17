Англия нашла способ добыть газ в обход России

Великобритания в связи с продолжающимся энергетическим кризисом в Европе начала закупать сжиженный природный газ у Австралии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, Европа не закупала сжиженный природный газ у Австралии с 2016 года.

В Kpler указали, что сжиженный природный газ направляется из Австралии в Великобританию на танкере Attalos. Как сообщает Bloomberg, судно должно прибыть в пункт назначения 22 августа.

Уточняется, что США, Катара и Перу — основные поставщики сжиженного природного газа в Европу. Импорт из Азиатско-Тихоокеанского региона достаточно редкое явление, так как это экономически невыгодно на фоне высокого спроса со стороны азиатских стран и чрезмерной длительности перевозки.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе достигла отметки в 2600 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.