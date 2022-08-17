Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Англия будет покупать СПГ из Австралии из-за энергокризиса, пишет Bloomberg

Елена Прошина

Великобритания в связи с продолжающимся энергетическим кризисом в Европе начала закупать сжиженный природный газ у Австралии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler, передает РИА Новости.

Англия нашла способ добыть газ в обход России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, Европа не закупала сжиженный природный газ у Австралии с 2016 года.

В Kpler указали, что сжиженный природный газ направляется из Австралии в Великобританию на танкере Attalos. Как сообщает Bloomberg, судно должно прибыть в пункт назначения 22 августа.

Уточняется, что США, Катара и Перу — основные поставщики сжиженного природного газа в Европу. Импорт из Азиатско-Тихоокеанского региона достаточно редкое явление, так как это экономически невыгодно на фоне высокого спроса со стороны азиатских стран и чрезмерной длительности перевозки.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе достигла отметки в 2600 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

Европейский рынок испытывает проблемы с поставками газа с начала боевых действий на Украине. Экспорт российского газа снизился после ввода санкций со стороны Запада. Поставки по «Северному потоку» значительно уменьшились, а по трубопроводу «Ямал — Европа» вовсе прекратились.

Экономика,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители