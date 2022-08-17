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1 час назад

Молдова призналась, что не может позволить себе российский газ

Ura.Ru

У Молдовы возникли проблемы с оплатой российского газа, поэтому компания «Молдовагаз», несмотря на без того большую задолженность перед российской компанией «Газпром», попросила об отсрочке платежа за ресурс. Об этом в своем telegram-канале написал руководитель АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«АО „Молдовагаз“ обратилось к ПАО „Газпром“ с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года. Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком и АО „Молдовагаз“», — говорится в сообщении.

В 2021 году «Молдовгаз» задолжал «Газпромому» 433 миллиона долларов, и российская компания пригрозила остановкой подачи энергоресурса. Власти Молдавии уже вводили режим ЧП в области энергетики с 22 октября по 20 ноября. Однако контракт с «Газпромом» был продлен на пять лет.

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Газовый кризис начался в Европе после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации на Украине. На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в 2500 долларов за 1000 куб. м., передает Life. Если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4000 долларов, сообщали в «Газпроме», информацию передает MK.RU. Российская компания поставляет газ в Европу согласно графику, без задержек.

Экономика,Вадим Чебан,Газпром,
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