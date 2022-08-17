«АО „Молдовагаз“ обратилось к ПАО „Газпром“ с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года. Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком и АО „Молдовагаз“», — говорится в сообщении.