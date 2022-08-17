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59 минут назад

Экономист оценил риск повторения дефолта 1998 года

News.ru

Дефолт в России, объявленный 17 августа 1998 года, оказался сочетанием двух проблем российской экономики, с одной стороны, чрезвычайно раздутый бюджет, с другой — завышенный курс рубля, который жестко держало государство, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, спусковым крючком послужил азиатский кризис и падение цен на ресурсы, которые составляли главную часть российского экспорта. Экономист считает, что подобная ситуация в нынешних реалиях не повторится.

Экономист оценил риск повторения дефолта 1998 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тех условиях государству пришлось объявить дефолт — невозможность выплачивать обязательства по государственным ценным бумагам, но населению досталось хуже, потому что одновременно с дефолтом была проведена девальвация, то есть обесценивание рубля к доллару и евро. Именно девальвация связалась в головах людей с дефолтом, хотя сама по себе девальвация не является при дефолте обязательной, — объяснил Кульбака.

Экономист полагает, что аналогичная ситуация в стране не повторится, так как Центробанк действует намного профессиональнее.

Курс рубля сейчас регулируется гибко, а государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как это было в 1998 году. Да и экономика российская сейчас несколько сильнее и устойчивее из-за заработавших рыночных механизмов, — подчеркнул Кульбака.

17 августа 1998 года вошло в историю страны как «черный понедельник». Этот день ознаменовал собой апогей экономического кризиса, в истории РФ он был одним из самых тяжелых.

Ранее директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в ответ на просьбу прокомментировать текущее падение уровня жизни россиян заявил, что кризис в России ещё не начался по-настоящему. Он считает, что по аналогии с прошлыми похожими событиями, наибольшего ухудшения экономической ситуации можно ожидать спустя несколько лет.

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