Зеленая партия Англии и Уэльса предложила национализировать пять крупнейших британских энергетических компаний на фоне экономического кризиса в стране. Об этом в среду сообщила газета The Guardian со ссылкой на партийных руководителей.

Подчеркивается, что партия, представленная в Палате общин (нижней палате) парламента королевства одним депутатом, за основу своей программы по борьбе с энергокризисом взяла предложения Британского конгресса тред-юнионов (Trades Union Congress, TUC). Ранее этот профсоюз выступил с идеей национализировать компании British Gas, E.ON, EDF, Scottish Power и OVO. Согласно TUC, передача "большой пятерки" под контроль государства обошлась бы бюджету примерно в £2,9 млрд ($3,5 млрд), в то время как поддержка клиентов объявивших о банкротстве других энергетических фирм, включая Bulb, уже стоила £2,7 млрд ($3,3 млрд).

Кроме того, Зеленая партия Англии и Уэльса выдвинула инициативу зафиксировать верхний предел цен на электроэнергию на уровне октября прошлого года. При этом для реализации указанной политики в партии считают необходимым увеличить налог на сверхприбыль нефтегазовых корпораций Великобритании и повысить размер налогообложения для наиболее состоятельных граждан. "Только правительство может вмешаться должным образом, чтобы избежать катастрофы предстоящей зимой", - заявила сопредседатель партии Карла Денайер.

1 апреля на фоне подорожания газа на мировом рынке в Великобритании повысили верхний предел цен на электроэнергию, после чего средний годовой счет для британского домохозяйства, использующего как электричество, так и газ, вырос на 54%, до рекордной отметки в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.). В конце августа британский регулятор должен объявить о новом повышении максимума, в результате чего, согласно прогнозам, счета на электроэнергию с 1 октября могут взлететь до отметки свыше £3 тыс. ($3,6 тыс.) в годовом выражении. В этой связи Лейбористская партия и партия "Либеральные демократы" призвали правительство заморозить цены на электроэнергию на нынешнем уровне.