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1 час назад

В ФРГ оценили способность страны продержаться без газа из РФ

Лера Букина

Германии предстоит борьба для того, чтобы получить необходимый объем газа к предстоящей зиме. В случае остановки поставок российской стороной энергоресурса может хватить не более чем на два с половиной месяца, заявил глава германского Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер, передает Bloomberg.

В ФРГ оценили способность страны продержаться без газа из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы заполняем хранилища быстрее, чем когда-либо, но это не повод расслабляться. Напротив, это должно стать для нас толчком, необходимо продолжать»,— подчеркнул Мюллер.

По словам главы германского регулятора, добиться заполнения газохранилищ на 85% к октябрю будет трудной задачей, а на 95% к ноябрю - «труднодостижимой».

«В лучшем случае план может быть выполнен на три четверти», — отметил Мюллер.

Напомним, что в конце июля российской стороной была сокращена подача газа по «Северному потоку» в связи с ремонтом турбины. Снижение составило 20%.

Мюллер выступил за сокращение потребления газа на 20% для компенсации снижения поставок. Кроме того, он заявил о необходимости обеспечить дополнительные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о планах построить в стране к 2023 году плавучие терминалы для СПГ и высокоскоростные трубопроводы для импорта газа из Великобритании.

Экономика,Олаф Шольц,
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