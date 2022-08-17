Reuters: поддержка антироссийских санкций на Западе будет ослабевать

Странам Запада все сложнее найти способы оказать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"Поддержка [антироссийских санкций] будет ослабевать, потому что мартовские решения о санкциях в отношении РФ представляют собой высшую точку и [у стран Запада] нет никакого аппетита к дальнейшим действиям, если только не будут пересечены красные линии", - приводят авторы статьи слова высокопоставленного дипломата одной из азиатских стран, пожелавшего остаться неизвестным.

По их информации, директор по работе с ООН Международной кризисной группы Ричард Гоуэн также считает, что европейские державы исчерпали возможности давления на РФ.

"Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию", - цитирует его Reuters.

В свою очередь директор женевского офиса немецкого Фонда Конрада Аденауэра Олаф Винцек констатировал, что многие страны Европы начинают сомневаться в том, что "быть в числе стран, "победивших" Россию, - мудрая политика".

Отмечается, что в последнее время участились случаи уклонения западными странами от решительных антироссийских шагов в связи с тем, что такая политика находит все меньшую поддержку в международном сообществе. О такой тенденции, по словам авторов статьи, свидетельствует рост числа воздержавшихся при голосованиях по антироссийским законопроектам в ООН и других международных организациях.