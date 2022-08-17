Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Нефтяной фонд Норвегии оценил убытки в 2022 году в $173 млрд

Газета.Ru

Нефтяной фонд Норвегии оценил убыток в первом полугодии 2022 года в размере $173 млрд против прибыли годом ранее, говорится в заявлении организации.

Нефтяной фонд Норвегии оценил убытки за 2022 год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Фонд получил доходность в размере -14,4%, что соответствует 1,68 трлн норвежских крон ($173,3 млрд)», — говорится в отчете.

Ослабление норвежской кроны также повлияло на стоимость активов фонда, говорится в документе.

В конце февраля Фонд национального благосостояния Норвегии принял решение заморозить инвестиции в России из-за событий на Украине. По состоянию на конец 2021 года Фонд владел акциями 47 российских компаний и гособлигаций на сумму $2,83 млрд. Наибольший пакет ценных бумаг приходился на акции Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла». 27 февраля организация решила избавиться от российских активов, но сделать это не вышло.

В апреле сообщалось, что фонд потерял $74,2 млрд за квартал. Для крупнейшего в мире пенсионного фонда это стало первым квартальным убытком с 2020 года. Причиной снижения финансового показателя в фонде назвали спецоперацию России на Украине и карантин из-за вспышки коронавируса в Китае.

Экономика,Лукойл,Газпром,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители