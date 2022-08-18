На Украине сообщили о последнем шансе США нанести удар по России

США могут попытаться нанести вред России. перевыпустив долларовые купюры. Такое предположение сделал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива . По его мнению, это последняя возможность для Вашингтона каким-то образом оказать влияние на Москву, однако такая мера способна нанести урон всей мировой экономике.

Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможности частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам, — написал Кива в своем Telegram-канале.

Экс-депутат добавил, что подобные действия способны создать проблемы для граждан, которые держат свои сбережения в американской валюте. По мнению Кивы. в настоящее время россиянам разумнее хранить деньги в рублях.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что влияние Соединённых Штатов в экономике и политике сокращается, а уход от доллара является мировой тенденцией, однако он не исчезнет с мировой арены, так как речь идёт о расчётной единице. Он напомнил, что на данный момент США удерживают статус лидирующей экономики мира, но даже если Китай займёт это место, Вашингтон сохранит доминирующие позиции.