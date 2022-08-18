Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

На Украине сообщили о последнем шансе США нанести удар по России

News.ru

США могут попытаться нанести вред России. перевыпустив долларовые купюры. Такое предположение сделал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его мнению, это последняя возможность для Вашингтона каким-то образом оказать влияние на Москву, однако такая мера способна нанести урон всей мировой экономике.

На Украине сообщили о последнем шансе США нанести удар по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможности частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам, — написал Кива в своем Telegram-канале.

Экс-депутат добавил, что подобные действия способны создать проблемы для граждан, которые держат свои сбережения в американской валюте. По мнению Кивы. в настоящее время россиянам разумнее хранить деньги в рублях.

«На молекуле не написано»: на Украине отказались считать газ российским

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что влияние Соединённых Штатов в экономике и политике сокращается, а уход от доллара является мировой тенденцией, однако он не исчезнет с мировой арены, так как речь идёт о расчётной единице. Он напомнил, что на данный момент США удерживают статус лидирующей экономики мира, но даже если Китай займёт это место, Вашингтон сохранит доминирующие позиции.

Экономика,Илья Кива,Михаил Беляев,Верховная Рада,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители