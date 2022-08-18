Раскрыты причины отказа Запада предлагать новые санкции против России

Страны Запада перестали предлагать новые санкции против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других стран. Об этом сообщает Reuters.
По словам источников агентства, все большее число государств отказываются от публичной критики России.
"В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы". Reuters
Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован отметил, что со временем становится все труднее найти «разумные способы наказать» Россию. При этом поддержка антироссийских мер будет снижаться, «поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку», добавил он.
"Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии". Reuters
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о невозможности нормального развития мировой экономики без России.
"Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4 процента. Сейчас прогноз "сжался" до 4,7 процента". Вячеслав Володин, спикер Госдумы.
По его словам, в США и странах Евросоюза наблюдается обратная ситуация: прогнозы относительно роста экономики ухудшаются, финансисты фиксируют стагнацию на протяжении двух кварталов подряд.
"Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу". Вячеслав Володин, спикер Госдумы