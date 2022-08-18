Раскрыты причины отказа Запада предлагать новые санкции против России

"Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4 процента. Сейчас прогноз "сжался" до 4,7 процента". Вячеслав Володин, спикер Госдумы.