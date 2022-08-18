Текущая стоимость минимального школьного набора в торговых сетях оказалась на 10 процентов ниже прошлогоднего уровня цен Росстата на аналогичный набор товаров в России, свидетельствует исследование Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с которым ознакомилась «Лента.ру».

Так, в 2021 году стоимость базового комплекта канцтоваров, по данным государственной статистики, составила 2433 рубля 32 копейки. В августе 2022 года те же товары можно приобрести в торговых сетях за 2188 рублей 2 копейки.

Простая школьная тетрадь в торговых сетях сегодня стоит в среднем 4,11 рубля против 7,7 рубля по данным Росстата за июль 2021 года. Набор из 12 фломастеров — 78,4 рубля по сравнению со 149,4 рубля в прошлом году.

Средняя базовая цена на альбом для рисования в крупной сетевой рознице составляет 73,6 рубля, в прошлом году по России она составляла в среднем 83,6 рубля. Минимальная цена школьных ранцев в крупном ритейле — 2019,4 рубля против 2155,8 рубля по данным Росстата по России за июль 2021 года.