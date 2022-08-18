Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Стоимость школьного набора в России сравнили с ценой в 2021 году

Lenta.ru

Текущая стоимость минимального школьного набора в торговых сетях оказалась на 10 процентов ниже прошлогоднего уровня цен Росстата на аналогичный набор товаров в России, свидетельствует исследование Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с которым ознакомилась «Лента.ру».

Так, в 2021 году стоимость базового комплекта канцтоваров, по данным государственной статистики, составила 2433 рубля 32 копейки. В августе 2022 года те же товары можно приобрести в торговых сетях за 2188 рублей 2 копейки.

Простая школьная тетрадь в торговых сетях сегодня стоит в среднем 4,11 рубля против 7,7 рубля по данным Росстата за июль 2021 года. Набор из 12 фломастеров — 78,4 рубля по сравнению со 149,4 рубля в прошлом году.

Средняя базовая цена на альбом для рисования в крупной сетевой рознице составляет 73,6 рубля, в прошлом году по России она составляла в среднем 83,6 рубля. Минимальная цена школьных ранцев в крупном ритейле — 2019,4 рубля против 2155,8 рубля по данным Росстата по России за июль 2021 года.

Ранее аналитический сервис Moneyplace выявил снижение среднего чека на часть товаров для школы в России. По данным платформы, на разных категориях средний чек упал от 5 до 49 процентов.

Экономика,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители