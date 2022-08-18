Центробанк Норвегии рекордно повысил ключевую ставку

Центральный банк (ЦБ) Норвегии принял решение повысить ключевую процентную ставку до 1,75 процента для борьбы с аномальным ростом цен, сообщается на официальном сайте регулятора. Такой показатель стал рекордно высоким с 2012 года.

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Глава Норвежского банка Ида Вольден Бахе объяснила, что ужесточить денежно-кредитную политику было необходимо для снижения давления на экономику государства и сдерживания инфляции. В июле годовой рост цен достиг рекордных с 1988 года 6,8 процента. Инфляция значительно превысила прогноз и целевой показатель регулятора в 2 процента, а в сентябре ставку могут повысить еще раз.

Центральный банк страны также отмечает, что существуют риски дальнейшего ускорения инфляции — поспособствуют нехватка резервных мощностей и постоянное давление на мировые цены. С другой стороны, повышение процентных ставок и высокая инфляция могут охладить жилищный рынок и снизить потребление домохозяйств быстрее, чем сейчас планируется.