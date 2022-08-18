Казахстан увеличил поставки смартфонов в Россию в тысячи раз

В первой половине 2022 года экспорт электроники из Казахстана в Россию сильно вырос — республика увеличила поставки смартфонов в Россию в две тысячи раз. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Казахстана.

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В прошлом году республика продала России сотовых телефонов на сумму 36,8 тысячи долларов, а спустя год — на 78 миллионов. В количественном выражении экспорт смартфонов вырос почти в 328 раз — с 560 штук в первой половине 2021 года до 183,6 тысячи штук в текущем году. Из подробной классификации следует, что в страну ввозили бренды iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola и другие. Поставки резко выросли в апреле текущего года, когда многие иностранные компании ушли с российского рынка. Позднее в России был одобрен механизм параллельного импорта.

Виден рост и в категории высокотехнологичной продукции. Казахстан стал поставлять в страну больше процессоров и контроллеров — экспорт увеличился в 121 раз (с 16 тысяч долларов в 2021 году до 1,7 миллиона долларов в 2022-м). Также увеличился ввоз флешек и карт памяти. Кроме того, республика начала поставлять в Россию смарт-карты, необходимые для выпуска банковских карт. Их было ввезено более 387 тысяч, в то время как в 2021 году поставок реализовано не было.