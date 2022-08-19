Афганистан захотел получить тонны российского бензина и дизеля по бартеру

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи сообщил о намерении страны до конца 2022 года договориться с российской стороной о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля, передает РИА Новости.

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По его словам, страна нуждается в более чем 4 миллионах тонн нефти. Азизи указал на то, что Афганистан уже импортирует нефть из соседних стран, однако он стремится нарастить поставки.

Министр также подчеркнул, что Россия - дружественная страна для Афганистана.

«Мы планируем импортировать около одного миллиона тонн бензина и столько же солярки - дизеля. Соглашение должно учитывать интересы обеих стран. Так как это очень важный момент, и этот вопрос является одним из главных приоритетов нашей страны, то мы хотели бы заключить такое соглашение как можно раньше», - заявил Азизи.

Кроме того он сообщил о планах Кабула приобретать у РФ нефтепродукты и товары по бартерной схеме. При этом он допустил и финансовые транзакции.