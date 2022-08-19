«Страна высокого риска»: Эксперт не увидел перспектив сотрудничества РФ с Афганистаном

На сегодняшний день говорить о каких-то конкретных вопросах и перспективе нашего сотрудничества с Афганистаном не представляется возможным... Афганистан - страна достаточно богатая с точки зрения различного вида составляющих таблицы Менделеева. Но то, каким образом Афганистан будет поставлять это все России, мне на сегодняшний день совершенно непонятно. Потому что там некому это разрабатывать, денег на разработку нет.





Я представляю себе несколько стран, которые бы с удовольствием вложились бы в эту историю, в частности Китай, да и Россия, наверное. Но дело в том, что это исключительно архитруднодоступные залежи полезных ископаемых благодаря очень тяжелому рельефу местности.



Принципиально, конечно, об этом говорить можно. Но практически на сегодняшний день этот вопрос не решил никто. Китайцы пытались и до сих пор пытаются организовать там добычу меди, но у них практически ничего не получается. И, с моей точки зрения, это дело далекого будущего. Потому что подобные отрасли в Афганистане требуют невероятных капитальных вложений. Сегодня никто - ни мы, ни китайцы - на такие вложения не пойдет. Афганистан продолжает оставаться страной высокого риска.

Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог