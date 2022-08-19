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1 час назад

«Страна высокого риска»: Эксперт не увидел перспектив сотрудничества РФ с Афганистаном

Семён Капранов
Андрей Чупрыгинэксперт

Политолог-востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с «Рамблером» заявил об отсутствии на сегодняшний день перспектив сотрудничества России и Афганистана. Специалист отметил, что разработка афганских месторождений полезных ископаемых потенциально могла бы заинтересовать Москву, однако в настоящее время работа в этом направлении требует слишком больших капитальных вложений.

На сегодняшний день говорить о каких-то конкретных вопросах и перспективе нашего сотрудничества с Афганистаном не представляется возможным... Афганистан - страна достаточно богатая с точки зрения различного вида составляющих таблицы Менделеева. Но то, каким образом Афганистан будет поставлять это все России, мне на сегодняшний день совершенно непонятно. Потому что там некому это разрабатывать, денег на разработку нет.


Я представляю себе несколько стран, которые бы с удовольствием вложились бы в эту историю, в частности Китай, да и Россия, наверное. Но дело в том, что это исключительно архитруднодоступные залежи полезных ископаемых благодаря очень тяжелому рельефу местности.

Принципиально, конечно, об этом говорить можно. Но практически на сегодняшний день этот вопрос не решил никто. Китайцы пытались и до сих пор пытаются организовать там добычу меди, но у них практически ничего не получается. И, с моей точки зрения, это дело далекого будущего. Потому что подобные отрасли в Афганистане требуют невероятных капитальных вложений. Сегодня никто - ни мы, ни китайцы - на такие вложения не пойдет. Афганистан продолжает оставаться страной высокого риска.
Андрей Чупрыгин
Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Ранее в Москву прибыла делегация минпромторга Афганистана. В ходе визита министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи выразил мнение, что Россия могла бы инвестировать в добычу полезных ископаемых в Афганистане.

Экономика,Андрей Чупрыгин,ВШЭ,
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