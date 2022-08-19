«Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации. Эстония также предлагает, чтобы санкции распространились и на поездки граждан России в Европу», - отмечается в сообщении.