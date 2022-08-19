Пресс-служба МИД Эстонии сообщила о намерении страны сделать официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации. Эстония также предлагает, чтобы санкции распространились и на поездки граждан России в Европу», - отмечается в сообщении.
Напомним, что власти Эстонии прекратили пропуск в страну граждан России с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими службами. Гражданам РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока запрещено въезжать в Эстонию. Мера действует с 18 августа.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что власти намерены добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве с целью введения дополнительных санкций против российских граждан.