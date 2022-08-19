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1 час назад

Болгария договорилась с США о замене российского газа

Елена Прошина

Болгария договорилась с США о поставке одного танкера сжиженного природного газа (СПГ) в октябре. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Болгария договорилась с США о замене российского газа
Фото: ReutersReuters

Ранее между США и Болгарией было заключено соглашение на поставку сразу семи танкеров, но заключившее сделку правительство Кирила Петкова ушло в отставку. Пришедшее на смену техническое правительство должно было подтвердить заказ, но, по имеющимся данным, компания Cheniere Energy отказалась продлевать сроки оферты.

Отмечается, что принять сразу два танкера в ноябре и декабре власти Болгарии не могут, так как не в состоянии обеспечить слоты для их разгрузки по приемлемой цене.

Цены на газ взлетели после заявления «Газпрома»

Ранее сообщалось, что Болгария ведёт переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа. При этом представитель болгарской компании «Булгаргаз» отметил, что в стране сейчас развивается газовый кризис и цены на топливо вырастут на 60%.

Экономика,Кирил Петков,Газпром,
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