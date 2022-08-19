Болгария договорилась с США о замене российского газа

Болгария договорилась с США о поставке одного танкера сжиженного природного газа (СПГ) в октябре. Об этом сообщает ПРАЙМ.

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Ранее между США и Болгарией было заключено соглашение на поставку сразу семи танкеров, но заключившее сделку правительство Кирила Петкова ушло в отставку. Пришедшее на смену техническое правительство должно было подтвердить заказ, но, по имеющимся данным, компания Cheniere Energy отказалась продлевать сроки оферты.

Отмечается, что принять сразу два танкера в ноябре и декабре власти Болгарии не могут, так как не в состоянии обеспечить слоты для их разгрузки по приемлемой цене.