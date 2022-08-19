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1 час назад

Германии предрекли социальный взрыв из-за нехватки газа из России

Lenta.ru

Германии грозит отток промышленных предприятий из-за неподъемных цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Германии предрекли социальный взрыв из-за нехватки газа из России
Фото: ReutersReuters

Как отмечает агентство, немецкие производители автомобильных запчастей, химикатов и стали изо всех сил пытаются бороться с ценами на электроэнергию. Уточняется, цены на электроэнергию и газ в ФРГ выросли более чем в два раза всего за два месяца.

Bloomberg также обратило внимание на то, что раньше Берлин полагался на российский газ для снабжения своих электростанций и заводов. Однако с введением санкций против России поставки уменьшились. Ухудшение уровня жизни может привести к социальному взрыву в Германии, предрек автор материала.

Ранее промышленники Германии призвали канцлера страны Олафа Шольца одуматься и снять санкции с России. Владельцы предприятий выразили уверенность в том, что падение уровня жизни приведет к снижению покупательской способности немцев и впоследствии станет причиной разорения многих предприятий малого и среднего бизнеса.

16 августа «Газпром» сообщил, что с учетом высокого спроса на российский газ его стоимость для Европы при текущих тенденциях может достичь к зиме четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Олаф Шольц,Газпром,
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