Вучич напомнил о прекращении поставок российской нефти

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать поставки нефти из России, которая прибывает в страну по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Об этом пишет РИА Новости.