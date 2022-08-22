Стало известно о сложностях присоединения России к ВТО

Условия доступа к российской энергии были самыми сложными вопросами на переговорах по присоединению России к Всемирной торговой организации, рассказал завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков, который был главным переговорщиком Минэкономразвития по вступлению России в ВТО.

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В понедельник, 22 августа, исполняется 10 лет, как Россия стала членом ВТО. Официально Россию приняли в ВТО 16 декабря 2011 года – протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития России Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Сам документ вступил в силу 22 августа 2012 года, и Россия стала 156-м членом ВТО.

«Например, от России требовали разделения Газпрома на добывающую и транспортную компании, отмены экспортных пошлин на энергоресурсы, установления мировых цен на газ и электроэнергию на внутреннем рынке. Все эти требования были отклонены, и Россия присоединилась к ВТО без этих обязательств», – передает РИА «Новости» слова Медведкова.

По его словам, Россия вручила секретариату Всемирной торговой организации документ о присоединении лишь за несколько часов до истечения установленного шестимесячного срока.

«Российская сторона переправила в Женеву и вручила секретариату ВТО документ о присоединении за несколько часов до истечения установленного шестимесячного срока. Дипломат, который обеспечивал доставку документа из аэропорта до штаб-квартиры ВТО, после рассказывал, что эти 6 километров за рулем автомобиля были самыми тяжелыми в его водительской практике», – отметил Медведков.

Переговорный процесс по присоединению России к ВТО длился 18 лет, это были одни из самых продолжительных и сложных переговоров за всю историю ВТО.