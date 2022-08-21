Германии предрекли провал при запуске «Северного потока-2»

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если бы Германия поддержала сейчас запуск российского газопровода «Северный поток-2», то это стало бы для нее политическим крахом. Слова Хабека приводит ТАСС.

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На встрече с гражданами в рамках дня открытых дверей Хабек назвал возможный запуск «Северного потока-2» провалом Германии.

«В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска "Северного потока-2", этого газа, возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом», — предрек он.

Министр добавил, что при запуске трубопровода Германия растопчет уверенность в себе, свои ценности и отношение к президенту России Владимиру Путину.