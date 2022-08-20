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1 час назад

Лукашенко признался в распоряжении «подпечатывать деньги»

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 1990-е годы приказал Нацбанку «подпечатывать деньги», недостающие в бюджете. Соответствующее выступление главы республики показал телеканал ОНТ.

Лукашенко признался в отданном в 1990-е приказе
Фото: ТАССТАСС

По словам белорусского лидера, им была поставлена задача ни в коем случае не делить хозяйства «на мелкоту» и возвращать долги народу.

«Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка ПетрПетру Петровичу Прокоповичу: где не хватит, будем печатать», — признался Лукашенко.

Деньги «подпечатывали», отдавая на проекты аграрные, отметил президент Белоруссии.

«Только благодаря терпению белорусов, ну, и нашей настойчивости. Пошли и пошли. То есть сельское хозяйство сработало», — добавил он.

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Ранее Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство. «Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих», — заявил он. По его словам, несмотря на то, что каждый живет в своей стране, связь между ними не должна теряться.

Экономика,Петр Прокопович,Александр Лукашенко,
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