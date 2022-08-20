Лукашенко признался в отданном в 1990-е приказе

«Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петр Петру Петровичу Прокоповичу : где не хватит, будем печатать», — признался Лукашенко .

Ранее Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство. «Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих», — заявил он. По его словам, несмотря на то, что каждый живет в своей стране, связь между ними не должна теряться.