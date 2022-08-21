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1 час назад

СМИ: посещаемость торговых центров Москвы упала до минимума за четыре года

Говорит Москваиещё 1

Речь идёт о данных, полученных в первые недели августа.

Посещаемость ТЦ Москвы упала до минимума за четыре года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Число посетителей в этот период оказалось на 9%-39% меньше, чем за аналогичный период в последние три года. Это следует из индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index, предоставленных РБК. Эти данные, которые отражают посещаемость на одну тысячу квадратных метров торговых площадей, используют для работы крупнейшие ретейлеры и владельцы торговых центров.

Согласно Mall Index, по итогам первой половины августа посещаемость ТЦ Москвы оказалась на 11% ниже, чем в 2021-м, на 18% меньше уровня 2020 года и на 23% — 2019-го.

Схожие данные у Rstat Index: показатели снизились на 9%, 18% и 39% соответственно.

Таким образом, распродажи, а также временное открытие магазинов шведской группы H&M перед полным уходом с российского рынка не смогли поддержать посещаемость торговых центров.

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