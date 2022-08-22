Секретарь Совбеза России нашел основания для дефолта США

В скором будущем США могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он находит, что для соответствующих оценок есть основания, передает РИА Новости.

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В ходе прошедших по видеосвязи консультаций представителей России и государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Патрушев также заявил о том, что именно Вашингтон виноват в том, «в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа». Аргументируя свою позицию, секретарь Совбеза заявил, что все проблемы вызваны санкциями, «которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим».

О чрезвычайно высоком уровне госдолга США в конце июня рассказывал и заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. По его словам, обязательства Вашингтона растут буквально по часам, а с включением в подсчеты Японии объемы долга приближались к половине мирового ВВП.