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37 минут назад

Секретарь Совбеза России нашел основания для дефолта США

Lenta.ru

В скором будущем США могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он находит, что для соответствующих оценок есть основания, передает РИА Новости.

Секретарь Совбеза России нашел основания для дефолта США
Фото: ТАССТАСС

В ходе прошедших по видеосвязи консультаций представителей России и государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Патрушев также заявил о том, что именно Вашингтон виноват в том, «в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа». Аргументируя свою позицию, секретарь Совбеза заявил, что все проблемы вызваны санкциями, «которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим».

О чрезвычайно высоком уровне госдолга США в конце июня рассказывал и заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. По его словам, обязательства Вашингтона растут буквально по часам, а с включением в подсчеты Японии объемы долга приближались к половине мирового ВВП.

В то же время об уже российском дефолте по еврооблигациям заявили сначала в Bloomberg, а потом в рейтинговом агентстве Moody's. Минфин России в свою очередь указывал, что деньги инвесторы не получили из-за действий третьих лиц. Международные расчетно-клиринговые системы не имели правовых препятствий к тому, чтобы довести средства до конечных получателей, но не сделали этого, утверждали в ведомстве.

Экономика,Александр Венедиктов,Николай Патрушев,Минфин России,Moody's,Совет безопасности РФ,
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