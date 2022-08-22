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23 минуты назад

Патрушев считает, что США могут объявить дефолт по своему долгу

ТАССиещё 5

Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему госдолгу, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В выступлении на консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое состоялось в понедельник по видеосвязи, секретарь Совбеза отметил, что госдолг США превысил $30 трлн, а Японии - приблизился к $10 трлн. По словам Патрушева, "с учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга".

"В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - заключил Патрушев.

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"В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - заключил Патрушев.

В целом он обратил внимание на то, что цены на продовольствие и энергоносители в мире выросли главным образом из-за "работающего в США и Европе печатного станка". "Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок. За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств. Соединенные Штаты напечатали $5,9 трлн, Европа - €2,9 трлн. Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны", - подчеркнул секретарь Совбеза России.

Экономика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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