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2 часа назад

Леонид Федун ушел с поста президента московского «Спартака»

ТК «Звезда»иещё 7

Леонид Федун ушел с поста президента московского «Спартака»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Российский предприниматель Леонид Федун ушел с поста президента московского «Спартака». Об этом говорится в сообщении компании «Лукойл», которая приобретает 100% акций столичного футбольного клуба.

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО “ФК “Спартак-Москва” и не будет принимать участие в управлении клубом», - заявили в компании.

В компании отметили, что высоко ценят вклад Федуна в развитие футбольного клуба, его инфраструктуры и достижение успехов. В свою очередь, предприниматель поблагодарил «Лукойл» и заявил, что продолжит болеть за красно-белых.

Ранее, в июне, стало известно, что предприниматель, ушел с должности вице-президента российской нефтяной компании.

Экономика,Леонид Федун,Лукойл,Спартак,
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