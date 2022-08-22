Российский предприниматель Леонид Федун ушел с поста президента московского «Спартака». Об этом говорится в сообщении компании «Лукойл», которая приобретает 100% акций столичного футбольного клуба.

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО “ФК “Спартак-Москва” и не будет принимать участие в управлении клубом», - заявили в компании.

В компании отметили, что высоко ценят вклад Федуна в развитие футбольного клуба, его инфраструктуры и достижение успехов. В свою очередь, предприниматель поблагодарил «Лукойл» и заявил, что продолжит болеть за красно-белых.