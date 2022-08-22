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18 часов назад

Бизнесмены из России и Юго-Восточной Азии обсудят перспективы сотрудничества на ВЭФ-2022

Секрет Фирмыиещё 1

Бизнес-диалог «Россия — АСЕАН» (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) состоится в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

На ВЭФ определят перспективы инновационного взаимодействия с АСЕАН
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Всего в программу ВЭФ включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги.

Тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру». Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков напомнил, что в октябре 2021 года по итогам юбилейного саммита «Россия — АСЕАН» 2022 год был объявлен Годом научно-технического сотрудничества России и АСЕАН.

«Сегодня важно согласовать шаги для продвижения к намеченным целям, найти новые точки роста и сбалансированные решения для успешного взаимодействия деловых кругов России и АСЕАН. С этой целью на полях VII Восточного экономического форума состоится бизнес-диалог "Россия — АСЕАН"», — заявил Кобяков.

В пресс-службе оргкомитета уточнили, что участники диалога «определят основные инструменты», которые могут быть задействованы для создания «новых долгосрочных устойчивых форм сотрудничества», а также обсудят перспективы развития научно-технического и инновационного взаимодействия и промышленной кооперации.

Модератором бизнес-диалога выступит председатель Делового совета «Россия — АСЕАН» Иван Поляков.

«Россию со странами АСЕАН связывают достаточно устойчивые экономические отношения. Цель нашего диалога сейчас — определить новые дополнительные пути и решения на их укрепление и приумножение», — отметил Поляков.

Ранее «Секрет» писал , что на ВЭФ-2022 обсудят перспективы малого бизнеса (МСП) на Дальнем Востоке. Как сообщили в «Росконгрессе», участники соответствующей деловой сессии поговорят об экспорте МСП, проблемах зарубежных поставок и способах их решения. Также на мероприятии поднимут тему сбора, заготовки и переработки дикоросов. Фото: Unsplash, Unsplash License

Экономика,ВЭФ-2022,Иван Поляков,Антон Кобяков,
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