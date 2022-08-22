На ВЭФ определят перспективы инновационного взаимодействия с АСЕАН

Бизнес-диалог «Россия — АСЕАН» (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) состоится в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Всего в программу ВЭФ включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги.

Тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру». Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков напомнил, что в октябре 2021 года по итогам юбилейного саммита «Россия — АСЕАН» 2022 год был объявлен Годом научно-технического сотрудничества России и АСЕАН.

«Сегодня важно согласовать шаги для продвижения к намеченным целям, найти новые точки роста и сбалансированные решения для успешного взаимодействия деловых кругов России и АСЕАН. С этой целью на полях VII Восточного экономического форума состоится бизнес-диалог "Россия — АСЕАН"», — заявил Кобяков.

В пресс-службе оргкомитета уточнили, что участники диалога «определят основные инструменты», которые могут быть задействованы для создания «новых долгосрочных устойчивых форм сотрудничества», а также обсудят перспективы развития научно-технического и инновационного взаимодействия и промышленной кооперации.

Модератором бизнес-диалога выступит председатель Делового совета «Россия — АСЕАН» Иван Поляков.

«Россию со странами АСЕАН связывают достаточно устойчивые экономические отношения. Цель нашего диалога сейчас — определить новые дополнительные пути и решения на их укрепление и приумножение», — отметил Поляков.