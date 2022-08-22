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18 часов назад

Монголия примет участие в ВЭФ-2022

Секрет Фирмы

Делегация Монголии примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), который пройдёт с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Монголия примет участие в ВЭФ-2022
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Подготовку к мероприятию в ходе встречи в Москве обсудили советник российского президента Антон Кобяков и посол Монголии в РФ Улзийсайханы Энхтувшин. Дипломат напомнил, что в 2021 году отмечалось 100-летие установления дипотношений между странами. По словам Кобякова, товарооборот между странами в настоящее время растёт.

Ожидается, что по итогам 2022 года он преодолеет отметку в $2 млрд. Монгольский посол в свою очередь выразил уверенность, что участие страны в ВЭФ-2022 будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества.

На площадке форума помимо прочих мероприятий состоится бизнес-диалог «Россия — Монголия». Ежегодный ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Ранее сообщалось, что в рамках сессии на треке «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей» там обсудят возможность перехода ключевых отраслей российской экономики к политике импортонезависимости.

Экономика,ВЭФ-2022,Антон Кобяков,
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