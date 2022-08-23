Будет ли дефолт: эксперт прокомментировал слова Патрушева

С мнением секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, заявившего, что американскими властями по факту объявлен дефолт по обязательствам, согласился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Об этом сообщает NEWS.ru.

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По его словам, «самый крутой инвестиционный рейтинг» США - профанация. Как указал эксперт, уже всем стало понятно, что финансовые обязательства Вашингтона нельзя назвать надежными.

«Сразу хочу сказать, что Патрушев абсолютно прав. Так как США, заморозив наши активы, по факту объявили дефолт по своим обязательствам, и их самый «крутой» инвестиционный рейтинг — это полная профанация, — подчеркнул Разуваев.

Он также отметил, что Соединенные Штаты только обслуживают свои крупные долги, но не возвращают их. Специалист прогнозирует ухудшение ситуации для американцев. Так, Разуваев выразил уверенность в дальнейшем повышении базовой ставки, что скажется на расходах на обслуживание долговых обязательств.

Наибольший удар получат основные кредиторы Штатов, такие как Япония и Китай, полагает Разуваев.

Ранее Патрушев отметил наличие оснований у РФ думать, что власти США в скором времени объявят дефолт по внешнему долгу. Суммарный государственный долг оценивается в