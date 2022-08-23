Автор Die Zeit Петра Пинцлер заявила, что попытки канцлера Германии Олафа Шольца найти замену российскому газу провалились. Она назвала доказательством этому результаты переговоров Германии с Канадой.

Пинцлер отметила, что Шольц и канадский премьер Джастин Трюдо постоянно говорили о «партнерстве, дружбе и крепких взаимоотношениях».

«Канадцы пригласили немецких гостей на обед. Опять обсуждали дружбу. Но на второй день визита, когда речь зашла о газе, красноречие канадского премьера иссякло», - подчеркнула Пинцлер.

Трюдо лишь пообещал рассмотреть вопрос создания бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Германию. По мнению Пинцлер, это означает, что сейчас экспорт из Канады в Европу не окупается.

«Факты доказывают, что в ближайшем будущем газ из Канады не заменит российский, как минимум для Германии», - заключила она.

Ранее немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten рассказал о «позоре» министра экономики страны Роберта Хабека. Он обещал, что Катар будет поставлять СПГ в Германию, но ничего не вышло.