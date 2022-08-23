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1 час назад

СМИ: план Германии по российскому газу провалился

Мария Иванова

Автор Die Zeit Петра Пинцлер заявила, что попытки канцлера Германии Олафа Шольца найти замену российскому газу провалились. Она назвала доказательством этому результаты переговоров Германии с Канадой.

Пинцлер отметила, что Шольц и канадский премьер Джастин Трюдо постоянно говорили о «партнерстве, дружбе и крепких взаимоотношениях».

«Канадцы пригласили немецких гостей на обед. Опять обсуждали дружбу. Но на второй день визита, когда речь зашла о газе, красноречие канадского премьера иссякло», - подчеркнула Пинцлер.

Трюдо лишь пообещал рассмотреть вопрос создания бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Германию. По мнению Пинцлер, это означает, что сейчас экспорт из Канады в Европу не окупается.

«Факты доказывают, что в ближайшем будущем газ из Канады не заменит российский, как минимум для Германии», - заключила она.

Ранее немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten рассказал о «позоре» министра экономики страны Роберта Хабека. Он обещал, что Катар будет поставлять СПГ в Германию, но ничего не вышло.

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По данным DWN, проблема заключается в том, что Катар хотел заключить долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании стремятся сделать ставку на возобновляемые источники энергии.

Экономика,Олаф Шольц,Джастин Трюдо,Газпром,
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