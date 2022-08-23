Германские газохранилища заполнены на 80,14%, энергобезопасность страны обеспечена, но нельзя исключать ухудшения ситуации. Об этом говорится в отчете Федерального сетевого агентства, который был опубликован во вторник.

"Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована", - отмечается в сообщении.

При этом в отчете указывается, что "ситуация напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения". Поток газа по "Северному потоку" сейчас составляет примерно 20% максимальной мощности. "Компании и частные потребители должны настраиваться на то, что цены на газ продолжат серьезно расти", - отмечается в отчете.

Ранее правительство ФРГ обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября - до 85%, к 1 ноября - до 95%. Эксперты не уверены, что этой цели удастся достичь, учитывая приближение отопительного сезона.

ФРГ постепенно отказывается от атомной энергетики. Изначально в стране собирались в ходе этих процессов делать ставку на российский газ, но после начала российской СВО на Украине Берлин решил отказаться от этого энергоносителя уже к 2024 году. Это происходит на фоне роста цен на энергоресурсы в мире. Инфляция в ФРГ по итогам года может составить более 7%, в основном это связано с ростом цен на энергию. К 2045 году Берлин хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.