Сушеное мясо и сублимированные ягоды предложат участникам ВЭФ-2022 во Владивостоке

С 5 по 8 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум — 2022. Главная тема этого года – «На пути к многополярному миру». В нынешнем году гости павильона Забайкалья на «Улице Дальнего Востока» смогут не только познакомиться с главными природными богатствами региона, но и продегустировать блюда многонационального края. Об этом рассказали в министерстве экономического развития Забайкалья, передает пресс-служба регионального правительства.

«Год назад мы собирались на ВЭФ представить кухню региона, но действовали антиковидные ограничения. Дегустации не было. На этот раз мы сможем приятно удивить еще и нашей продукцией. Это будет сыровяленая мясная продукция, колбасы, сушеное мясо, тушеная говядина. А еще конфеты, мед со всевозможными добавками, травяной чай. Все разнообразие минеральной воды. Чикойские орехи, сублимированные ягоды», — рассказал начальник отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства минэкономразвития региона Виталий Шильников .

VII Восточный экономический форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Главная тема Форума в этом году – «На пути к многополярному миру». Всего в его программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, «круглые столы» и бизнес-диалоги. Помимо деловой программы, для гостей и участников ВЭФ-2022 будет по традиции подготовлена богатая спортивная и культурная программа. Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». Посетители смогут ознакомиться с самобытной культурой и инвестиционным потенциалом всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа.