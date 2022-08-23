Вероятность демонтажа «Северного потока-2» оценили

«В Германии очень много разных противоречивых заявлений. Там из-за этого очень серьезная борьба. Одни говорят, что ни в коем случае нельзя запускать "Северный поток-2", это будет означать выбрасывание белого флага. Но все больше и больше людей говорят, что мы наказываем сами себя, поскольку страдают наши потребители из-за роста цен на энергоресурсы, может дойти до бунтов», — объяснил аналитик.