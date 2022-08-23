Вероятность демонтажа «Северного потока-2» оценили

У Польши нет никаких юридических оснований, чтобы высказываться о судьбе «Северного потока-2». Именно поэтому предложение президента страны Анджея Дуды о необходимости демонтажа газопровода не стоит оценивать всерьез. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Демонтаж трубопровода маловероятен, и решение об этом может принимать только российская сторона, утверждает аналитик.
«Президент Польши вообще не имеет никакого отношения к "Северному потоку-2". Как мы знаем, Польша всегда была и против "Северного потока-1", и против "Северного потока-2". Его слова не имеют никакого значения, он ничего нового не сказал. Он же не собственник, а собственник — "Газпром"», — объяснил специалист.
"«Газпром» будет принимать решения, демонтировать ли этот газопровод или что-то еще с ним делать. Никакого отношения к президенту Польши он не имеет". Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики
«Северный поток-2» проходит через экономические и территориальные зоны пяти стран — России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Одной из наиболее заинтересованных в его возведении была немецкая сторона. После признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) сертификация и ввод в эксплуатацию трубопровода были заморожены Берлином. Повлиять на решение Германии и поспособствовать демонтажу «Северного потока-2» у Польши тоже не получится, уверен Сергей Правосудов.
«В Германии очень много разных противоречивых заявлений. Там из-за этого очень серьезная борьба. Одни говорят, что ни в коем случае нельзя запускать "Северный поток-2", это будет означать выбрасывание белого флага. Но все больше и больше людей говорят, что мы наказываем сами себя, поскольку страдают наши потребители из-за роста цен на энергоресурсы, может дойти до бунтов», — объяснил аналитик.