Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

У Китая появились претензии к России из-за нефти

Секрет Фирмыиещё 4

Между Китаем и Россией началось негласное противоборство из-за поставок нефти из Казахстана. Об этом сообщило издание Eurasianet. По его информации, на фоне замедления роста китайской экономики, Пекин рассчитывает на то, что казахстанская нефть могла бы беспрепятственно выходить на мировой рынок.

Однако после начала спецоперации России на Украине Москва уже два раза блокировала поставки.

Как отметил Eurasianet, если Китаю не удастся добиться поставок чёрного золота из Казахстана на мировой рынок, то цены на нефть продолжат расти. Это приведёт к падению потребительского спроса в КНР, поскольку вслед за подъёмом нефтяных цен подорожают и различные товары.

Причины, по которым Россия уже дважды блокировала поставки казахской нефти, неизвестны, утверждают журналисты. Однако, по информации издания, для Пекина они в любом случае неважны, поскольку ему в принципе не нравятся подобные действия.

Раскрыты последствия конфискации российского газа Украиной

Китайские власти уже сообщили о своём недовольстве российской стороне. Они подчеркнули, что не намерены терпеть вмешательства в экспорт казахстанской нефти, сообщило Eurasianet.

Ранее «Коммерсант» сообщал , что поставки казахстанской нефти на мировой рынок по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могут упасть на 15 млн т из-за четвёртой за год поломки оборудования. До этого КТК сокращал поставки нефти из-за ремонта на трубопроводе и остановки производства нефти на месторождении Кашаган. О том, что прокачка казахстанской нефти через Россию резко сократилась, «Секрет» писал 22 августа.

Экономика,Коммерсант,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители