У Китая появились претензии к России из-за нефти

Между Китаем и Россией началось негласное противоборство из-за поставок нефти из Казахстана. Об этом сообщило издание Eurasianet. По его информации, на фоне замедления роста китайской экономики, Пекин рассчитывает на то, что казахстанская нефть могла бы беспрепятственно выходить на мировой рынок.

Однако после начала спецоперации России на Украине Москва уже два раза блокировала поставки.

Как отметил Eurasianet, если Китаю не удастся добиться поставок чёрного золота из Казахстана на мировой рынок, то цены на нефть продолжат расти. Это приведёт к падению потребительского спроса в КНР, поскольку вслед за подъёмом нефтяных цен подорожают и различные товары.

Причины, по которым Россия уже дважды блокировала поставки казахской нефти, неизвестны, утверждают журналисты. Однако, по информации издания, для Пекина они в любом случае неважны, поскольку ему в принципе не нравятся подобные действия.

Китайские власти уже сообщили о своём недовольстве российской стороне. Они подчеркнули, что не намерены терпеть вмешательства в экспорт казахстанской нефти, сообщило Eurasianet.