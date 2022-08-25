У Китая появились претензии к России из-за нефти

Между Китаем и Россией началось негласное противоборство из-за поставок нефти из Казахстана. Об этом сообщило издание Eurasianet. По его информации, на фоне замедления роста китайской экономики, Пекин рассчитывает на то, что казахстанская нефть могла бы беспрепятственно выходить на мировой рынок.
Однако после начала спецоперации России на Украине Москва уже два раза блокировала поставки.
Как отметил Eurasianet, если Китаю не удастся добиться поставок чёрного золота из Казахстана на мировой рынок, то цены на нефть продолжат расти. Это приведёт к падению потребительского спроса в КНР, поскольку вслед за подъёмом нефтяных цен подорожают и различные товары.
Причины, по которым Россия уже дважды блокировала поставки казахской нефти, неизвестны, утверждают журналисты. Однако, по информации издания, для Пекина они в любом случае неважны, поскольку ему в принципе не нравятся подобные действия.
Китайские власти уже сообщили о своём недовольстве российской стороне. Они подчеркнули, что не намерены терпеть вмешательства в экспорт казахстанской нефти, сообщило Eurasianet.
Ранее «Коммерсант» сообщал , что поставки казахстанской нефти на мировой рынок по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могут упасть на 15 млн т из-за четвёртой за год поломки оборудования. До этого КТК сокращал поставки нефти из-за ремонта на трубопроводе и остановки производства нефти на месторождении Кашаган. О том, что прокачка казахстанской нефти через Россию резко сократилась, «Секрет» писал 22 августа.